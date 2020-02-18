Автоконцерн Toyota возобновил работу третьего завода в Китае

Японский автоконцерн Toyota во вторник возобновил работу третьего из четырех своих заводов в Китае.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

Сборочное производство находится в городе Тяньцзинь. Из-за проблем с доставкой деталей пока что объем работы будет ограничен. В понедельник компания открыла два завода в Гуанчжоу и Чанчунь. Как ожидается, четвертый завод в Чэнду возобновит работу сфевраля.Власти Китаядекабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV COVIR-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончалисьчеловека, число подтвержденных случаев заражения превысилотысячи человек