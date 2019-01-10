Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Товарооборот России и КНР в середине декабря прошлого года превысил 100 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

По его словам, эта цифра стала историческим рекордом.

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между странами в январе-ноябре 2018 года вырос на 27,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 97,23 миллиарда долларов.

Китайский экспорт в Россию вырос на 12 процентов, до 43,45 миллиарда долларов, а импорт из России - на 44,3 процента, составив 53,78 миллиарда долларов.