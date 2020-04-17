​Товарооборот между Азербайджаном и Турцией снизился на 9%

В январе-марте этого года между Азербайджаном и Турцией был осуществлен товарооборот на общую сумму 740,4 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 71,9 тыс. долларов США или на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период товарооборот между двумя странами составил 10,8% общего внешнеторгового оборота.

В I квартале Азербайджан экспортировал в Турцию товары стоимостью 253,8 тыс. долларов США, что на 251 тыс. долларов США или на 49,7% меньше, чем годом ранее.

Стоимость импорта Азербайджана из Турции составила 389,8 тыс. долларов США, что на 82,4 тыс. долларов США или на 26,8% больше прошлогоднего показателя.

Экспорт Азербайджана в Турцию составил 6% общего экспорта, а импорт из Турции - 14,8% общего импорта.