Товарооборот Грузии и Азербайджана превысил $1 млрд

В январе-октябре этого года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил 1 млрд 69,446 млн долларов США, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В январе-октябре этого года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил 1 млрд 69,446 млн долларов США, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии.

Доля Азербайджана в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 5,6%.

За отчетный период стоимость экспортируемых Грузией в Азербайджан товаров снизилась на 14,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 610,992 млн долларов США (11,2% от общего экспорта), а стоимость импортируемых Грузией из Азербайджана товаров снизилась на 11,2% и составила 458,454 млн долларов США (3,4% от общего импорта).