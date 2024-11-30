О нас

Товарооборот Грузии и Азербайджана превысил $1 млрд

Товарооборот Грузии и Азербайджана превысил $1 млрд В январе-октябре этого года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил 1 млрд 69,446 млн долларов США, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Бизнес
30 ноября 2024 г. 15:56
Товарооборот Грузии и Азербайджана превысил $1 млрд

В январе-октябре этого года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил 1 млрд 69,446 млн долларов США, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии.

Доля Азербайджана в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 5,6%.

За отчетный период стоимость экспортируемых Грузией в Азербайджан товаров снизилась на 14,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 610,992 млн долларов США (11,2% от общего экспорта), а стоимость импортируемых Грузией из Азербайджана товаров снизилась на 11,2% и составила 458,454 млн долларов США (3,4% от общего импорта).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Georgia-Azerbaijan trade exceeds $1B
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi 1 milyard ABŞ dollarını ötüb

Самое важное

Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
29 ноября 2024 г. 14:44
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi