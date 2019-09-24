​Товарооборот Азербайджана с Турцией возрос на 61%

В январе-августе этого года объем товарооборота Азербайджана с Турцией составил 2 714,089 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статданные Государственного таможенного комитета, это на 628,192 млн долларов или 30,1% больше по сравнению с январем-августом 2018 года.

Доля товарооборота Азербайджана с Турцией в общем внешнеторговом обороте равна 11,85%.

В отчетном периоде в структуре товарооборота между двумя странами 1 739,092 млн долларов пришлись на долю экспорта, что на 655,734 млн долларов или 60,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Импорт из Турции составил 974,996 млн долларов, что на 27,541 млн долларов или 2,75% меньше, чем в январе-августе 2018 года.

Доля экспорта с соседней страной составила 12,9% общего экспорта, а импорта - 10,4% общего импорта страны.