Товарооборот Азербайджана со странами ОТГ за 11 месяцев превысил $6 млрд

11:38

Товарооборот Азербайджана со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) в январе-ноябре 2024 года составил $6,3 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на Генассамблее Союза торгово-промышленных палат тюркских государств в Баку.

По его словам, из общей суммы $3,7 млрд - экспорт азербайджанской продукции.

Э.Алиев сказал, что страны ОТГ имеют потенциал для наращивания торгово-экономических связей и необходимо усилить работу в этом направлении.

В этой связи он отметил значение Среднего коридора, подчеркнув, что совместные проекты и реформы по упрощению торговли способствуют его цифровизации. По его мнению, это положительно сказывается на грузоперевозках и торговой динамике в регионе.

Э.Алиев также добавил, что энергетическое и транспортное сотрудничество стран ОТГ оказывает влияние не только на регион, но и на глобальные процессы: "Совместные энергетические проекты изменили региональную энергетическую карту".