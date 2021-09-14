Торгпред: Азербайджанский текстиль высоко оценен российскими импортерами

В Москве открылась международная выставка домашнего текстиля, интерьерных тканей и декоративных материалов Heimtextile-2021, которая стала площадкой для крупнейших поставщиков и дизайнеров из многих стран. Торговый Представитель Азербайджана в России Русл

В Москве открылась международная выставка домашнего текстиля, интерьерных тканей и декоративных материалов Heimtextile-2021, которая стала площадкой для крупнейших поставщиков и дизайнеров из многих стран. Торговый Представитель Азербайджана в России Руслан Алиев рассказал российскому бюро Report о двустороннем сотрудничестве и перспективах азербайджанского текстиля на российском рынке.

- Руслан Аллахвердиевич, как вы оцениваете торгово-экономические связи России и Азербайджана?

-Я считаю, что наши двусторонние отношения направлены в сторону роста. Не стоит, конечно, учитывать год пандемии, который приостановил их развитие. Каждый год мы наблюдаем рост экспорта азербайджанской продукции в Российскую Федерацию, а также увеличение товарооборота. За последние несколько месяцев мы наблюдаем восстановление предыдущих показателей и возвращение к исходным позициям.

- А какие направления экспорта и импорта вы можете назвать самыми популярными?

-Это традиционно наша сельско-хозяйственная продукция: овощи и фрукты. То, что было распространено ещё со времён Советского Союза. Также ярким примером является сегодняшнее мероприятие. Азербайджан впервые участвует в выставке "Heimtextile 2021". Особенным является также участие государственного концерна "Азерхалча", производящего ковры ручной работы. Это настоящее произведение искусства, по-другому и не скажешь.

- Можно ли уже сегодня сказать, какой процент экспорта текстиля, ковров из Азербайджана приходится на рынок России?

- Сложно ответить на этот вопрос, так как мы только-только выходим на российский рынок. Я думаю, что у нас очень большие перспективы, наша продукция была высоко оценена российскими импортерами, с которыми ведутся переговоры и даже уже заключаются контракты. Ключевую роль тут также играет российский потребитель. После того, как он столкнется с азербайджанским текстилем, тогда и объем продаваемой продукции станет показателем нашей успешности.