Азербайджанские ковры демонстрируются на международной выставке в Москве

При поддержке Министерства экономики и организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), сегодня, 14 сентября, в Москве начала свою работу международная выставка интерьерных тканей, домашнего текстиля и материалов для декориров

При поддержке Министерства экономики и организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), сегодня, 14 сентября, в Москве начала свою работу международная выставка интерьерных тканей, домашнего текстиля и материалов для декорирования Heimtextil Russia 2021.

Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, на выставке производители текстиля со всего мира получат возможность представить свою продукцию, а также обменяться опытом и наладить сотрудничество.

Азербайджанские компании, занятые в сфере производства интерьерного и домашнего текстиля, пряжи, а также ковроткачества, представят товары под брендом Made in Azerbaijan.

В то же время азербайджанские ковры, сочетающие в себе изысканные орнаменты и изящные узоры, будут представлены на отдельном национальном стенде.

Выставка продлится до 16 сентября.