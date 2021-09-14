Азербайджанские ковры демонстрируются на международной выставке в Москве

При поддержке Министерства экономики и организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), сегодня, 14 сентября, в Москве начала свою работу международная выставка интерьерных тканей, домашнего текстиля и материалов для декорирования Heimtextil Russia 2021.
Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, на выставке производители текстиля со всего мира получат возможность представить свою продукцию, а также обменяться опытом и наладить сотрудничество.
Азербайджанские компании, занятые в сфере производства интерьерного и домашнего текстиля, пряжи, а также ковроткачества, представят товары под брендом Made in Azerbaijan.
В то же время азербайджанские ковры, сочетающие в себе изысканные орнаменты и изящные узоры, будут представлены на отдельном национальном стенде.
Выставка продлится до 16 сентября.