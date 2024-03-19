Telegram выпустил облигации на $330 млн для "ускоренного развития"

Telegram выпустил облигации на сумму $330 млн, что позволит мессенджеру "продолжать расширяться ускоренными темпами".

Telegram выпустил облигации на сумму $330 млн, что позволит мессенджеру "продолжать расширяться ускоренными темпами".

Как передает Report со ссылкой на "РБК", об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров.

Дуров заявил о высоком спросе на ценные бумаги. По его словам, участниками сделки стали "мировые фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией", а условия размещения оказались "самыми выгодными для Telegram за всю историю компании".

"Возросший спрос на наши облигации показывает, что мировые финансовые институты ценят рост аудитории и монетизации Telegram", - написал он.