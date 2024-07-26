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В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации увеличились на 24%

В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации увеличились на 24% В первом полугодии этого года Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 75 млн манатов за счет приватизации, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Бизнес
26 июля 2024 г. 13:14
В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации увеличились на 24%

В первом полугодии этого года Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 75 млн манатов за счет приватизации, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

За отчетный период Госслужба провела 29 аукционов, в ходе которых были приватизированы пакеты акций четырех акционерных обществ, 6 малых государственных предприятий, 412 транспортных средств. По выставленной на аукцион государственной собственности было принято 305 электронных заказов, для участия в аукционах через программное обеспечение “Электронный аукцион” было осуществлено 38 онлайн-подключений. В первом полугодии посредством аукциона предпринимателям были переданы 18 месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda özəlləşdirmədən büdcəyə daxilolmalar 24 % artıb

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