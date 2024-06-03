Татарстанский "Химград" привлечет в новый промпарк Азербайджана пять резидентов

На территории нового промышленного парка, создаваемого в Азербайджане при участии татарстанского технополиса "Химград", в течение ближайшего года начнут деятельность пять резидентов.

На территории нового промышленного парка, создаваемого в Азербайджане при участии татарстанского технополиса "Химград", в течение ближайшего года начнут деятельность пять резидентов.

Об этом, как передает Report со ссылкой на российские СМИ, заявил гендиректор технополиса "Химград" Айрат Гиззатуллин.

"Мы почти год ведем работу с Азербайджанской Республикой по созданию совместного индустриального парка на территории Азербайджана для размещения российских компаний и, безусловно, первым этапом будут татарстанские компании. <…> В итоге мы договорились о создании совместного парка на территории уже существующего Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП)", - сказал А.Гиззатуллин.

Он отметил, что партнером "Химграда" в этом проекте выступает Агентство развития экономических зон (АРЭЗ) при министерстве экономики Азербайджана.

По словам А.Гиззатуллина, в настоящее время идет процесс утверждения детализированной дорожной карты работ.

"В ближайшие два года [на территории СХПП] планируется возвести 50 тыс. кв. метров. Финансирование этого проекта будет вестись Азербайджанской Республикой. С татарстанской стороны мы будем участвовать в совместном предприятии, совместной управляющей компании. И мы отвечаем за привлечение резидентов на эту площадку. Это та же модель, которую мы реализовали в Узбекистане", - добавил А.Гиззатуллин.

Он подчеркнул, что на территории нового промппарка ограничений по отраслевой направленности не будет.

"Но, безусловно, поскольку и "Химград", и Азербайджан схожи с Республикой Татарстан по структуре валового внутреннего продукта, то, конечно, мы видим, что именно в переработке полимеров, малотоннажной химии мы, скажем так, наиболее далеко продвинулись и видим там серьезные перспективы сотрудничества", - добавил гендиректор технополиса.

Отметим, что АРЭЗ и технополис "Химград подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на создание совместной компании в мае в рамках XV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" в Казани.

Согласно документу, новая компания будет оператором специальной зоны площадью 10 гектаров, расположенной на территории Сумгайытского химического промышленного парка.