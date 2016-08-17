Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Тарифный совет прокомментировал информацию о подорожании лекарственных препаратов в Азербайджане.

Как сообщили Report в Совете, распространенная рядом СМИ информация о подорожании лекарственных препаратов не отражает действительность.

По информации, стоимость 9850 зарегистрированных лекарств утверждена Тарифным советом, из них 7347 лекарств имеются в продаже (75%) по утвержденным ценам: "Цены на остальные 2503 лекарства (25%) вступят в силу с 1 сентября этого года. С этой же даты продажа лекарственных препаратов, цены на которые не были утверждены, будет осуществляться только после утверждения цен".

В Тарифном совете заявили, внесение каких-либо изменений или повышение утвержденных цен на лекарственные препараты без их решения невозможно: "Перечень 9850 лекарственных препаратов с утвержденными ценами размещен на интернет-странице Совета (www.tariff.gov.az)".