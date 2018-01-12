 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Таможня не пропускает присылаемые в Азербайджан посылки

    ГТК не объясняет причину задержек
    © Report

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Товары ряда компаний, занимающихся доставкой грузов из зарубежных стран в Азербайджан, не пропускаются через таможню.

    Об этом сообщили Report клиенты данных компаний.

    Этот процесс продолжается уже около двух недель. Представитель компании Camex сообщил клиентам, вынесшим в начале года вопрос на обсуждение на форумах, что эта проблема связана с большим объемом заказов азербайджанской компании Silkway.

    Действующая в Азербайджане компания Barami предупредила своих клиентов, что по неизвестным причинам Государственный таможенный комитет (ГТК) не пропускает товары через границу: "Поэтому могут быть задержки в доставке товаров".

    Как сообщили Report в компании, ГТК не комментирует задержку грузов, а решение проблемы ожидается на следующей неделе.

    Следует отметить, что ГТК не ответил на запрос Report по данному вопросу.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi