Таможенный комитет: Последнее решение не приведет к росту цен в стране

"У государства достаточно антимонопольных структур"

"Внесение Кабинетом министров изменений в "Льготные и упрощенные правила перемещения через таможенную границу товаров, не предназначенных для производства или коммерческих целей физическими лицами", не приведет к росту цен в стране".

Как сообщает Report, об этом в эфире ITV заявил начальник управления правового обеспечения Государственного таможенного комитета (ГТК) Санан Мухтаров.

"Некоторые говорят, что это решение приведет к росту цен. Но это не так. У государства достаточно антимонопольных структур. Ситуация в этой сфере будет контролироваться, чтобы граждане не пострадали", - отметил он.

Кроме того, представитель таможни подчеркнул, что в последнем решении есть также упрощение некоторых правил: "Например, мы упростили процесс декларирования, теперь наряду с владельцем товара, его представитель также может задекларировать ввозимые в страну товары".