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Report Georgia

Таможенный комитет: Последнее решение не приведет к росту цен в стране

Таможенный комитет: Последнее решение не приведет к росту цен в стране "У государства достаточно антимонопольных структур"
Бизнес
25 августа 2020 г. 15:43
Таможенный комитет: Последнее решение не приведет к росту цен в стране
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"Внесение Кабинетом министров изменений в "Льготные и упрощенные правила перемещения через таможенную границу товаров, не предназначенных для производства или коммерческих целей физическими лицами", не приведет к росту цен в стране". 

Как сообщает Report, об этом в эфире ITV заявил начальник управления правового обеспечения Государственного таможенного комитета (ГТК) Санан Мухтаров. 

"Некоторые говорят, что это решение приведет к росту цен. Но это не так. У государства достаточно антимонопольных структур. Ситуация в этой сфере будет контролироваться, чтобы граждане не пострадали", - отметил он. 

Кроме того, представитель таможни подчеркнул, что в последнем решении есть также упрощение некоторых правил: "Например, мы упростили процесс декларирования, теперь наряду с владельцем товара, его представитель также может задекларировать ввозимые в страну товары".

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Версия на азербайджанском языке DGK: Son qərar ölkədə qiymət artımına səbəb olmayacaq

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