​Таможенные поступления с НДС и акцизов сократились

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в июне текущего года составил 144 793,65 тыс. манатов, что на 4 531,73 тыс. манатов или 3,23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 53,12% или 20 909,76 тыс. манатов и составил 60 270,79 тыс. манатов.

За июнь объем средств, поступивших с НДС, сократился на 17 028,66 тыс. манатов или 18,36% и составил 75 699,98 тыс. манатов, с акцизов - на 150,71 тыс. манатов или на 2,37%, составив 6220,71 тыс. манатов, с дорожных налогов вырос на 801,33 тыс. манатов или на 44,50% и составил 2 602,17 тыс. манатов.