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Таможенные органы Азербайджана и Турции развивают взаимное сотрудничество

Таможенные органы Азербайджана и Турции развивают взаимное сотрудничество Таможня Азербайджана, используя современные технологии, сформировала эффективную систему контроля над торговыми путями. В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных таможенными органами Азербайджана, в течение 2019-2021 годов из незаконно
Бизнес
13 января 2022 г. 18:27
Таможенные органы Азербайджана и Турции развивают взаимное сотрудничество

Таможня Азербайджана, используя современные технологии, сформировала эффективную систему контроля над торговыми путями. В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных таможенными органами Азербайджана, в течение 2019-2021 годов из незаконного оборота изъято 6 тонн 523 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в 2021 году предотвращен провоз через таможенную границу 3 тонн 43 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, об этом говорилось на встрече в посольстве Азербайджана в Турции с участием представителя Государственного таможенного комитета Азербайджана Алигулу Джафарова (таможенный атташе), начальника Главного управления службы таможенной безопасности при Министерстве торговли Турции Огуза Серканта Акына, начальника Главного управления по борьбе с наркотиками Османа Йыкыма, начальника Главного управления проектных и технических систем Аднана Акгёза.

Было отмечено, что турецкие таможенники высоко оценивают достижения таможенных органов Азербайджана в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Была отмечена важность дальнейшего развития совместного сотрудничества.

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