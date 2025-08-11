Азербайджанские таможенники изъяли скрытые от таможенного контроля $95 тыс.

Таможенники изъяли скрытые от таможенного контроля $95 тыс.

В рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского таможенного управления Государственного таможенного комитета, был предотвращен незаконный перевоз иностранной валюты через таможенную границу.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, на таможенном посту "Красный мост" Товузского таможенного управления был проведен досмотр грузового транспортного средства.

Во время досмотра в транспортном средстве и при личном досмотре водителя были обнаружены скрытые от таможенного контроля $94 270.

По факту проводится расследование.