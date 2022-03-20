Suzuki вложит 1,25 млрд долларов в производство электромобилей

Японская компания Suzuki Motor инвестирует 150 млрд иен (1,25 млрд долларов США) в производство электромобилей в Индии

Японская компания Suzuki Motor инвестирует 150 млрд иен (1,25 млрд долларов США) в производство электромобилей в Индии.

В рамках нового плана в штате Гуджарат будет построено предприятие по производству аккумуляторов, сообщает Report со ссылкой на российскую прессу.

В этом штате у компании уже есть завод по сборке автомобилей с бензиновыми двигателями. На этом заводе с 2025 года будут выпускаться автомобили с электродвигателями. Кроме того, Suzuki построит инфраструктуру для утилизации старых автомобилей..

Отметим, что Suzuki представлен на индийском рынке с 1982 года. В настоящее время на компанию приходится около 50% автомобилей, продаваемых в этой стране.