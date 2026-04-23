    Страны СПЕКА приняли Совместное заявление

    23 апреля, 2026
    • 12:30
    Страны СПЕКА приняли Совместное заявление

    На встрече министров стран-участников Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) принято Совместное заявление.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, встреча состоялась в рамках 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке (Таиланд).

    На мероприятии выступили заместитель министра экономики Азербайджана Ровнаг Абдуллаев и заместитель исполнительного секретаря ЭСКАТО Шомби Шарп.

    Р.Абдуллаев отметил, что Азербайджан последовательно предпринимает шаги по расширению электронной коммерции, развитию Среднего коридора, внедрению цифровых таможенных и логистических решений, а также укреплению человеческого капитала.

    Он подчеркнул, что Форум городов СПЕКА (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии), который пройдет в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), создаст дополнительную платформу для практического сотрудничества.

    В рамках встречи также обсуждено укрепление регионального сотрудничества на фоне глобальных вызовов, рассмотрены вопросы партнерства в области науки и инноваций, создания в Баку Регионального исследовательского центра СПЕКА по устойчивому развитию и "зеленой экономике".

