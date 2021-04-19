Стоимость товарооборота Грузии с Азербайджаном снизилась более чем на 18%

Азербайджан стал четвертым по величине торговым партнером Грузии после Турции, России и Китая

В I квартале этого года торговый оборот между Грузией и Азербайджаном составил 250,3 млн долларов США.

Об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии, сообщает местное бюро Report.

Согласно документу, это на 18,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Азербайджан стал четвертым по величине торговым партнером Грузии после Турции, России и Китая с долей 9% в общем товарообороте.

В январе-марте стоимость экспорта Грузии в Азербайджан снизилась на 16,4% и составила 104,6 млн долларов США, а импорта из Азербайджана - на 11,4% и составила 145,7 млн долларов США.

Азербайджан с долей 12,7% в общем экспорте Грузии занимает третье место среди основных экспортных партнеров соседней страны после Китая и России. В общем импорте Грузии Азербайджан с долей 7,5% стал четвертым по величине импортным партнером соседней страны после Турции, России и Китая.