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    Стоимость куриных яиц в Азербайджане подорожала

    Изменений в стоимости производимого куриного мяса нет

    Баку. 23 декабря REPORT.AZ/ Несмотря на то, что стоимость производимого в Азербайджане куриного мяса не изменилась, куриные яйца подорожали на 25%.

    Об этом Report сообщил председатель Общества птицеводов Азербайджана Айдын Велиев. 

    Он отметил, что до сегодняшнего дня стоимость куриных яиц в этих предприятиях составляла 11 гяпик, а с сегодняшнего дня яйца будут продаваться по цене 14-15 гяпик. 

    А.Велиев напомнил, что все необходимое для производства сырье птицеводческие предприятия привозят из-за границы.

    По его словам, для решения вопроса вначале нужно решить проблему с кормом. Он добавил, что для того, чтобы предприятия могли производить корм, нужно выделить земельные участки, и этим можно решить проблему.

    А.Велиев подчеркнул, что в настоящее время самая большая проблема птицеводческих предприятий связана с кредитами. По словам председателя общества, в связи с тем, что предприятия не могут возвращать кредиты, выделенным для их развития, между ними и банками возникают проблемы. 

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