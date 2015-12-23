Стоимость куриных яиц в Азербайджане подорожала

Баку. 23 декабря REPORT.AZ/ Несмотря на то, что стоимость производимого в Азербайджане куриного мяса не изменилась, куриные яйца подорожали на 25%.

Об этом Report сообщил председатель Общества птицеводов Азербайджана Айдын Велиев.

Он отметил, что до сегодняшнего дня стоимость куриных яиц в этих предприятиях составляла 11 гяпик, а с сегодняшнего дня яйца будут продаваться по цене 14-15 гяпик.

А.Велиев напомнил, что все необходимое для производства сырье птицеводческие предприятия привозят из-за границы.

По его словам, для решения вопроса вначале нужно решить проблему с кормом. Он добавил, что для того, чтобы предприятия могли производить корм, нужно выделить земельные участки, и этим можно решить проблему.

А.Велиев подчеркнул, что в настоящее время самая большая проблема птицеводческих предприятий связана с кредитами. По словам председателя общества, в связи с тем, что предприятия не могут возвращать кредиты, выделенным для их развития, между ними и банками возникают проблемы.