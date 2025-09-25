Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Starbucks сократит 900 сотрудников и закроет более ста кофеен

    Бизнес
    • 25 сентября, 2025
    • 19:44
    Американская сеть кофеен Starbucks сообщила о сокращении 900 офисных сотрудников.

    Как передает Report со ссылкой на CNBC, в феврале компания уже проводила сокращения офисных сотрудников - тогда было уволено 1,1 тыс. человек.

    Starbucks также планирует уменьшить число своих кофеен в Северной Америке на 1%. По подсчетам CNBC, сейчас у нее 11,4 тыс. заведений в этом регионе, то есть планируется закрыть более 100 из них.

    Это часть более широкого плана по сокращению издержек на $1 млрд и общей реструктуризации компании в рамках программы "Обратно к прежнему Starbucks". План был представлен генеральным директором компании Брайаном Никколом.

    В последнее время Starbucks сталкивается с трудностями - так, в течение шести кварталов сопоставимые продажи (то есть продажи без учета новых кофеен) падают. В третьем квартале текущего финансового года чистая прибыль компании рухнула на 47%. Акции Starbucks за последний год подешевели почти на 12%.

