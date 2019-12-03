США задумали обложить пошлинами французские товары в ответ на "цифровой налог"

США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 млрд долларов в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

"Сегодняшнее решение торгового представительства посылает четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты будут принимать меры против цифровых налоговых режимов, которые дискриминируют или иным образом налагают чрезмерное бремя на американские компании", - говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Торговое представительство опубликовало уведомление в Федеральном реестре с предварительным перечнем французских продуктов, которые могут облагаться тарифами, включая игристое вино, сыр, косметику и сумки.

Публичные комментарии по предложенным действиям торгового представительства должны быть представлены до 6 января, а публичные слушания запланированы на следующий день.

В июле торговое представительство США объявило о начале расследования в отношении французского налога на цифровые услуги, чтобы определить, является ли он необоснованным или дискриминационным.

Расследование проводилось в соответствии с разделом 301 Закона США о торговле 1974 года. Этот же закон использовался для обоснования введения пошлин на китайские товары.

В докладе, опубликованном в понедельник после истечения 90-дневного срока для переговоров между США и Францией, торгпредство заявило, что французский налог был призван дискриминировать американские технологические компании, особенности налога делают его особенно обременительным для американских предприятий, а применение налога к небольшой группе компаний противоречит международным налоговым принципам.

Лайтхайзер также отметил, что ведомство изучает вопрос о том, следует ли открывать расследования в отношении налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции.

"Торговое представительство США сосредоточено на противодействии растущему протекционизму государств-членов ЕС, который несправедливо нацелен на американские компании, будь то через налоги на цифровые услуги или другие усилия, направленные на ведущие американские компании цифровых услуг", - говорится в докладе.

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал в июле закон об установлении 3%-ного налога на годовую выручку для цифровых гигантов. Этот законопроект может коснуться американских Apple, Facebook и Google, и США выступают против него.