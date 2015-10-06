​США, Япония и еще десять стран устраняют торговые барьеры

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ США, Япония и еще десять государств достигли соглашения по договору, предусматривающему устранение торговых барьеров между этими странами.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в рамках Транстихоокеанского партнерства (Trans-Pacific Partnership,TPP), которое будет контролировать 40% мировой экономики, предполагается создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Членами партнерства стали США, Канада и Мексика в Северной Америке, Перу и Чили в Южной Америке, Япония, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам в Азии, а также Австралия и Новая Зеландия.

Официальные лица США и Японии высказывают различные мнения по поводу соглашения. Президент США Барак Обама подчеркнул, что создании TPP не позволит таким странам как Китай диктовать условия на мировом рынке. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил на пресс-конференции, что вхождение Китая в TPP в будущем может стать стратегическим решением.