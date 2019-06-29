Трамп может исключить Huawei из "черного списка" в США

США и КНР говорят о том, чтобы исключить Huawei из "черного списка" минторга США, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 Трамп заявил, что позволит американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование. Журналисты спросили Трампа, означает ли это, что китайская компания будет вычеркнута из "черного списка" американского министерства торговли.

"Мы говорим об этом", - ответил Трамп.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в "черный список", который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.