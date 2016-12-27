США и Китай развязали торговую войну

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ США внесли в "черный список" известную мировую торговую площадку Alibaba.com (Китай) за продажу контрафактной продукции. Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, руководство китайской компании отрицает обвинения в намеренной продаже контрафакта.

Председатель правления Alibaba Майкл Эванс выразил сожаление в связи с подобным отношением США, отметив, что они проводят большую работу по борьбе с контрафактной продукцией. Майкл Эванс подчеркнул, что это решение еще больше усугубит и без того напряженные в последнее время отношения Китая и США.

Напомним, что в мае этого года Alibaba был исключен из Международной коалиции по борьбе с контрафактной продукцией (IACC) из-за подозрений в нарушении авторских прав. Членами IACC являются более чем 250 компаний и организаций со всего мира, включая такие известные бренды как Guccive, Michael Kors и др. Новый президент США Дональд Трамп в ходе своей избирательной кампании обвинял китайские компании в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Аналитическая группа Report прогнозирует напряженные торговые отношения США-Китай в 2017 году. В результате китайская экономика заметно ослабеет, а юань девальвирует. Это, в свою очередь, приведет к резкому падению нефтяных цен и усилению валютной войны в мире.