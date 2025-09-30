Соучредитель Netflix: Идея не появляется из ниоткуда, ее нужно искать

Идея создания Netflix появилась не случайно, а стала результатом целенаправленных поисков и десятков неудачных концепций.

Как сообщает Report, об этом рассказал соучредитель компании Марк Рэндольф на Пятом инновационном саммите INMerge, организованном PASHA Holding,.

По его словам, главное в предпринимательстве - умение быть открытым к новым идеям и готовность долго искать правильное решение.

"Идея не появляется из ниоткуда, как мифическое "эврика". Нужно искать ее. Нужно быть открытым для нее. Netflix, например, родился не из-за случайного злого умысла по поводу штрафа за просроченный фильм. Мы целенаправленно искали эту идею. Мы искали ее долго, среди сотен плохих идей", - отметил М.Рэндольф.

По его словам, идея, положившая начало Netflix, возникла более 25 лет назад.

"У меня была небольшая компания по разработке софта - два основателя и 12 сотрудников. Мы работали в счастливой неизвестности, пока нас не купили. Это было здорово: инвесторы заработали, опционы выросли в цене, а мы получили рабочие места в крупной компании. Но для меня особым бонусом стало то, что я оказался в команде с основателем и CEO Ридом Хастингсом, который позже сыграл ключевую роль в истории Netflix. Более того, мы жили в одном городе и каждый день вместе ездили на работу. За полгода мы стали друзьями", - рассказал он.

Позже компанию, где работали Рэндольф и Хастингс, купила еще более крупная корпорация.

"И снова - отличный результат для инвесторов. Но лучшее для меня было то, что меня уволили. У них уже был свой вице-президент по маркетингу. Это не было увольнение с коробкой вещей и осуждающими взглядами коллег. Это было "увольнение по-калифорнийски" - золотые наручники. Полгода сохранялась зарплата, офис и условия. Нужно было просто ходить на работу, не имея обязанностей. Я сразу подумал: идеально! Эти шесть месяцев я потрачу на запуск нового бизнеса", - подчеркнул предприниматель.

Тогда они с Ридом Хастингсом договорились: Хастингс станет ангельским инвестором, а Рэндольф возьмет на себя запуск и управление проектом.

"Оставалось найти идею. И у нас был свой метод. Каждое утро Рид подъезжал за мной, и, еще не выехав с подъезда, я был готов: "Окей, Рид, вот идея. Персонализированный шампунь". Не судите строго - это было давно. Мы обсуждали, просчитывали, анализировали десятки таких идей. И в итоге среди них родился Netflix", - поделился он.

По его словам, в настоящее время у Netflix более 300 млн пользователей.

"Запуск Netflix 14 апреля 1998 года запомнился напряженными моментами.

Мы работали над сайтом шесть месяцев и наконец запустили его. Появились первые заказы, мы все обрадовались. Но уже через 15 минут все наши серверы вышли из строя. В тот день мы провели время не с шампанским, а в компьютерном магазине за покупками", – продолжил М. Рэндольф.

Соучредитель добавил, что к концу того дня они получили 300 заказов, что изначально планировалось как месячный показатель.

"Через три года мы внедрили новую модель - систему подписки без штрафов за просрочку и без ограничений по срокам. Это стало переломным моментом, и число подписчиков достигло 300 тысяч. А сейчас у нас уже более 300 млн подписчиков", - подчеркнул М.Рэндольф.