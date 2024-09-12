Сотрудники таможни предотвратили незаконный ввоз зубных имплантов в Азербайджан

Сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза в страну крупной партии зубных имплантов и аксессуаров к ним.

Сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза в страну крупной партии зубных имплантов и аксессуаров к ним.

Об этом сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Двое граждан Азербайджана, прибывшие авиарейсом Рим-Баку, при попытке покинуть таможенную зону через "зеленый коридор", были перенаправлены в "красный коридор"

При досмотре их багажа были обнаружены незадекларированные 471 зубной имплант и 149 аксессуаров к ним.

По факту проводится расследование.