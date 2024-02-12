Сотрудники AZPROMO посетят Мексику

Сотрудники Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) посетят Мексику. Цель визита - развитие экономических отношений между Азербайджаном и Мексикой.

Сотрудники Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) посетят Мексику. Цель визита - развитие экономических отношений между Азербайджаном и Мексикой.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

В ведомстве заявили, что в AZPROMO прошла встреча с делегацией, возглавляемой членом мексиканского Конгресса, главой межпарламентской группы дружбы Мексика-Азербайджан Альберто Вийя Виегасом.

Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев рассказал о деятельности Агентства и отметил, что между Азербайджаном и Мексикой существуют политические отношения высоко уровня. По его словам, в ходе визита сотрудников AZPROMO в Мексику будут проведены встречи с представителями крупнейших компаний этой страны.

Глава межпарламентской группы дружбы Мексика-Азербайджан высоко оценил перспективы расширения торгового оборота между странами, в частности увеличения экспортных операций из Азербайджана в Мексику.