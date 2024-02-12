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Сотрудники AZPROMO посетят Мексику

Сотрудники AZPROMO посетят Мексику Сотрудники Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) посетят Мексику. Цель визита - развитие экономических отношений между Азербайджаном и Мексикой.
Бизнес
12 февраля 2024 г. 11:44
Сотрудники AZPROMO посетят Мексику

Сотрудники Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) посетят Мексику. Цель визита - развитие экономических отношений между Азербайджаном и Мексикой.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

В ведомстве заявили, что в AZPROMO прошла встреча с делегацией, возглавляемой членом мексиканского Конгресса, главой межпарламентской группы дружбы Мексика-Азербайджан Альберто Вийя Виегасом.

Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев рассказал о деятельности Агентства и отметил, что между Азербайджаном и Мексикой существуют политические отношения высоко уровня. По его словам, в ходе визита сотрудников AZPROMO в Мексику будут проведены встречи с представителями крупнейших компаний этой страны.

Глава межпарламентской группы дружбы Мексика-Азербайджан высоко оценил перспективы расширения торгового оборота между странами, в частности увеличения экспортных операций из Азербайджана в Мексику.

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Версия на английском языке AZPROMO representatives to visit Mexico
Версия на азербайджанском языке AZPROMO-nun nümayəndələri Meksikaya səfər edəcəklər

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