Состояние Джека Ма после штрафа Alibaba выросло на 2 млрд долларов

Акции компании в США после штрафа подорожали на 9,3% - это самый большой рост за четыре года

Состояние китайского предпринимателя Джека Ма увеличилось на 2,3 млрд долларов США после того, как власти Китая оштрафовали основанную им компанию Alibaba на 2,78 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg .

По его данным, акции компании в США после штрафа подорожали на 9,3% - это самый большой рост за четыре года.

В "Индексе миллиардеров" Bloomberg Джек Ма занимает 25-ю строчку с состоянием 52,1 млрд долларов США.

Напомним, что 10 апреля власти Китая объявили о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере 2,78 млрд долларов США за нарушение антимонопольного законодательства. Согласно заявлению китайского антимонопольного регулятора, компания проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами "без права выбора", что "негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции".