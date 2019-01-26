Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Состоялось общее заседание Азербайджано-российского делового совета с участием представителей более 100 бизнес-структур и организаций, функционирующих в сельскохозяйственной, промышленной, строительной, транспортной, нефтяной и экономической сферах.

Об этом сообщили Report в министерстве экономики.

По информации, открыв заседание, председатель правления Делового совета Самед Гурбанов, отметил высокую активность деятельности организации и положительные результаты в прошлом году. С.Гурбанов подчеркнул, что в текущем году Азербайджано-российский деловой совет намерен максимально использовать имеющийся потенциал для развития сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

Заседание продолжилось обсуждением административных вопросов.

В ходе голосования председателями комиссий «Логистика», «Продукты питания и сельское хозяйство», «Сертификация и таможенные процедуры» были избраны соответственно Натиг Гейдаров, Исмаил Оруджев и Намиг Тагиев. Кроме того, Н.Гейдаров был избран заместителем председателя правления.

Затем были представлены новые возможности портала www.ards.az Азербайджано-российского делового совета. Наряду с подробной информацией о Деловом совете, портал также посредством «Личного кабинета» представляет членам совета широкие функции. Так, в «Личном кабинете» будет размещена программа мероприятий с функцией электронной регистрации. Кроме того, члены совета получат возможность специального входа в предложения о сотрудничестве российских компаний, смогут воспользоваться функцией «Отметить, что интересно» для создания новых связей партнерства. Кроме того, в «Личном кабинете» члены совета будут получать уведомления, а также, отправив запросы, смогут общаться с руководством совета.

В заключительной части заседания участники обсудили план мероприятий и проектов на первую половину 2019 года.