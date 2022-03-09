Состоялась церемония вручения премии Azeri Business Award 2021

Шестого марта 2022 года в Buta Palace состоялась церемония вручения Национальной премии в области бизнеса Azeri Business Award по итогам 2021 года.
Все лауреаты являются представителями ненефтяного сектора экономики, в том числе строительства и производства строительных материалов, медицины, сельского хозяйства, производства мебели и другие.
Лауреатом персональной премии за вклад в развитие двусторонних отношений между странами стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Марокко в Азербайджане Мухаммед Адиль Эмбарш. Cреди гостей присутствовали и другие дипломатические лица, включая послов Индии, Республики Корея, Таджикистана, Узбекистана.
Партнерами Azeri Business Award 2021 стали Cahan Motors, Nabucco A&C и Faberlic, а друзьями мероприятия - компании Caspian Coast, Delta Group, Ganja Sharab, Gədəbəy Mineral Suları, Minabi, Shamsi Art Studio, Danilov, Mario Russo и King's Style Tie & Parfum.
Перед церемонией вручения премии в Buta Palace была проведена выставка-презентация товаров и услуг организаций, компаний-лауреатов Azeri Business Award.
Информационное агентство Report оказало информационную поддержку церемонии.
Также информационными партнерами были Insider.az, Urban.az, Marja.az и Navigator.az.
Лауреаты премии Azeri Business Award 2021
Мухаммед Адиль Эмбарш – За вклад в развитие торгово-экономических отношений
Саида Гасымова, учредитель компании AZPRİNT – Бизнес-леди года в сфере полиграфических услуг
Адалят Мамедов, основатель компании OPUS, архитектор – Архитектор года
OP.DR.Günel Bayramlı, Plastik və estetik cərrah – Пластический и эстетический хирург года
Yağmur-2 – За вклад в экологические проекты
Camal LTD (İCELAND) – Экспортер года в сфере производства мороженого
VS Energy Service – Надежный партнер
Voltaj Elektrik Quraşdırma və Təmir Tikinti – Компания года. Производство систем освещения
FAB Boya və Kimya Sənayesi – Торговая марка года
Core Construction – Know how в сфере строительства
Academy Estet klinikası – За достижение высоких результатов в косметологии и эстетике
Caspian Cable Systems – Компания года. Кабельное производство
Şirin Su – Лидер отрасли. Производство и доставка питьевой воды
Glassmaster – Довольство клиентов
Mega Sığorta – Страховая компания, отвечающая стандартам честности и высокого качества
ADORE KOMPANİ – Парфюмерно-косметическая компания года
FAW auto – Автомобиль года
Farfor Home – Интерьерные аксессуары года
Artel Electronics – Бренд года в сфере бытовой техники
Business Mind Academy Business School – Инновационно-образовательный центр
Nestlé – Продукт года. Детское питание
Komi Forest şirkətlər qrupu – За достижение высоких результатов в производстве деревянных материалов
Bəhram Bağırzadə – За вклад в популяризацию национальной истории и культуры
Radio TMB – Успешный проект года. Первая радиоплатформа тюркского мира
TMB TV – Объединяющая тюркские народы культурная п