Состоялась церемония вручения премии Azeri Business Award 2021

Шестого марта 2022 года в Buta Palace состоялась церемония вручения Национальной премии в области бизнеса Azeri Business Award по итогам 2021 года.

Шестого марта 2022 года в Buta Palace состоялась церемония вручения Национальной премии в области бизнеса Azeri Business Award по итогам 2021 года.

Все лауреаты являются представителями ненефтяного сектора экономики, в том числе строительства и производства строительных материалов, медицины, сельского хозяйства, производства мебели и другие.

Лауреатом персональной премии за вклад в развитие двусторонних отношений между странами стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Марокко в Азербайджане Мухаммед Адиль Эмбарш. Cреди гостей присутствовали и другие дипломатические лица, включая послов Индии, Республики Корея, Таджикистана, Узбекистана.

Партнерами Azeri Business Award 2021 стали Cahan Motors, Nabucco A&C и Faberlic, а друзьями мероприятия - компании Caspian Coast, Delta Group, Ganja Sharab, Gədəbəy Mineral Suları, Minabi, Shamsi Art Studio, Danilov, Mario Russo и King's Style Tie & Parfum.

Перед церемонией вручения премии в Buta Palace была проведена выставка-презентация товаров и услуг организаций, компаний-лауреатов Azeri Business Award.

Информационное агентство Report оказало информационную поддержку церемонии.

Также информационными партнерами были Insider.az, Urban.az, Marja.az и Navigator.az.

Лауреаты премии Azeri Business Award 2021

Мухаммед Адиль Эмбарш – За вклад в развитие торгово-экономических отношений

Саида Гасымова, учредитель компании AZPRİNT – Бизнес-леди года в сфере полиграфических услуг

Адалят Мамедов, основатель компании OPUS, архитектор – Архитектор года

OP.DR.Günel Bayramlı, Plastik və estetik cərrah – Пластический и эстетический хирург года

Yağmur-2 – За вклад в экологические проекты

Camal LTD (İCELAND) – Экспортер года в сфере производства мороженого

VS Energy Service – Надежный партнер

Voltaj Elektrik Quraşdırma və Təmir Tikinti – Компания года. Производство систем освещения

FAB Boya və Kimya Sənayesi – Торговая марка года

Core Construction – Know how в сфере строительства

Academy Estet klinikası – За достижение высоких результатов в косметологии и эстетике

Caspian Cable Systems – Компания года. Кабельное производство

Şirin Su – Лидер отрасли. Производство и доставка питьевой воды

Glassmaster – Довольство клиентов

Mega Sığorta – Страховая компания, отвечающая стандартам честности и высокого качества

ADORE KOMPANİ – Парфюмерно-косметическая компания года

FAW auto – Автомобиль года

Farfor Home – Интерьерные аксессуары года

Artel Electronics – Бренд года в сфере бытовой техники

Business Mind Academy Business School – Инновационно-образовательный центр

Nestlé – Продукт года. Детское питание

Komi Forest şirkətlər qrupu – За достижение высоких результатов в производстве деревянных материалов

Bəhram Bağırzadə – За вклад в популяризацию национальной истории и культуры

Radio TMB – Успешный проект года. Первая радиоплатформа тюркского мира

TMB TV – Объединяющая тюркские народы культурная п латформа