Состоится ежегодное собрание Caspian Ambassadors Club

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В рамках Caspian European Club (Сaspian Business Club) и Caspian American Club 8 февраля 2017 года в Баку состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club.

Как сообщает Report со ссылкой на Caspian European Club, по информации, в рамках Caspian Ambassadors Club будут изучены проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели стран, дипломатические представительства которых функционируют в Азербайджане, интересующие их вопросы по ведению бизнеса в разных регионах страны, а также предложения по расширению сотрудничества в разных секторах экономики. "Также послы и дипломатические представители, принимающие участие в организованном круглом столе смогут ознакомиться с вопросами, проблемами и предложениями азербайджанских предпринимателей по деятельности на рынках представляемых ими стран", - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club Тельман Алиев.

"На встрече будет обсуждаться отношение послов иностранных государств, к реализуемым в Азербайджане дорожным картам по развитию различных секторов экономики. С учетом принятых 12-ти дорожных карт по развитию различных направлений экономики страны и проводимым в Азербайджане экономическим реформам, активизация диалога с иностранными инвесторами послужит ускорению процесса привлечения иностранных инвесторов для дальнейшего устойчивого и конкурентоспособного развития ненефтяного сектора", - подчеркнул Тельман Алиев.

"Итоги обсуждений будут представлены председателю Caspian European Club (Сaspian Business Club) и Caspian American Club, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в форме специального отчета", - резюмировал Тельман Алиев.