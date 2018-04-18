SOCAR основал новую компанию

18 апреля, 2018 10:21

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Министерство налогов зарегистрировало ООО SOCAR-Petrofac. Как сообщает Report со ссылкой на министерство, новая компания зарегистрирована по юридическому адресу г. Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, дом 121. Ее уставный капитал составляет 100 тыс. манатов, законным представителем является Руслан Афлатун оглы Ибрагимов. Министерство также назвало членов Наблюдательного совета SOCAR-Petrofac. Это Фуад Салман оглы Сулейманов, Халик Рафи оглы Мамедов, Керим Оссейран, Фишер Дэвид Тревор.

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