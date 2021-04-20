Смоленские компании начали экспортировать продукцию в Азербайджан

"Трейд Профи" - производитель влагостойких цементно-перлитовых плит - экспортирует заказчику из Баку армплиты для возведения зданий

Смоленские компании начали поставлять собственную продукцию заказчикам в Азербайджане, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Так, компания "Трейд Профи" - производитель влагостойких цементно-перлитовых плит - экспортирует заказчику из Баку армплиты для возведения зданий.

"Трейд Профи" выпускает уникальный продукт по собственной технологии. Такие плиты можно применять в каркасном и панельном строительстве.

Уже сейчас компания отгрузила первую партию панелей на 70 тысяч долларов, рассказали в региональном центре поддержки экспорта.