Смоленские компании начали экспортировать продукцию в Азербайджан

Смоленские компании начали поставлять собственную продукцию заказчикам в Азербайджане, передает Report со ссылкой на российские СМИ.
Так, компания "Трейд Профи" - производитель влагостойких цементно-перлитовых плит - экспортирует заказчику из Баку армплиты для возведения зданий.
"Трейд Профи" выпускает уникальный продукт по собственной технологии. Такие плиты можно применять в каркасном и панельном строительстве.
Уже сейчас компания отгрузила первую партию панелей на 70 тысяч долларов, рассказали в региональном центре поддержки экспорта.