СМИ: Qualcomm обвинила Apple в краже коммерческой информации для помощи конкурентам

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Компания-производитель процессоров Qualcomm, являющаяся поставщиком комплектующих для продукции компании Apple, обвинила ее в краже информации, составляющей коммерческую тайну, для оказания помощи IT-гиганту Intel.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал CNBC со ссылкой на главного юрисконсульта Qualcomm Дональда Розенберга.

По данным телеканала, Qualcomm обвиняет Apple в том, что компания украла "огромное количество" конфиденциальной коммерческой информации для того, чтобы улучшить характеристики чипов компании Intel, которая производит микропроцессоры и является конкурентом Qualcomm. "Незаконное использование ценной коммерческой информации Qualcomm в попытках помочь конкуренту улучшить свою продукцию наносит непоправимый ущерб [Qualcomm] и должно быть прекращено", - приводит телеканал слова Розенберга.

Отмечается, что компания не предоставила прямых доказательств в поддержку своего обвинения.

Qualcomm занимается разработкой беспроводных средств связи и микроэлектроники. Компания производит процессоры Snapdragon для мобильных устройств. По данным отчетов Qualcomm, оборот компании в 2016 году составил $23,55 млрд, чистая прибыль - $5,7 млрд.