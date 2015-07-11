СМИ: Президент Toshiba подаст в отставку из-за финансового скандала

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент японской корпорации Toshiba Хисао Танака намеревается уйти в отставку, взяв на себя ответственность за финансовый скандал, в котором оказалась замешана его компания.

Об этом 11 июля сообщило агентство Kyodo, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

На этой неделе стали известны предварительные результаты независимого аудита, в ходе которого проверялась деятельность компании за последние годы. Так, отмечается, что сотрудники Toshiba могли намеренно фальсифицировать отчеты о доходах под давлением топ-менеджеров компании, стремившихся продемонстрировать успешный рост корпорации.

Сообщается также, что в последние годы руководство фирмы на ежемесячных собраниях регулярно оказывало давление на некоторые подразделения и дочерние компании с тем, чтобы они выполняли финансовые планы корпорации во что бы то ни стало - это и могло послужить причиной массовых подлогов в подоходных отчетах. Завершение проверки и подготовка финального отчета ожидается 21 июля.

Общий размер завышения доходов, о которых Toshiba сообщала за последние пять лет, может составить около 200 млрд. иен (около $1,6 млрд.).