Депутат: Следует разработать еще одну программу поддержки в связи с COVID-19

"В Азербайджане должна быть разработана еще одна программа поддержки в связи с пандемией коронавируса. Одиннадцатая по счету программа должна охватить оказавшихся в безвыходном положении граждан, не включенных в предыдущие 10 программ".

Как сообщает Report, об этом заявил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли в эфире ITV.

"На реализацию программ поддержки выделено 2,5 миллиарда манатов. У правительства Азербайджана есть возможность увеличить эту сумму", - отметил он.

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства", в целях оказания государственной поддержки различным сферам экономики, в том числе предпринимательству, разработано 10 программ поддержки.