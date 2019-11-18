Tesla огласила объем инвестиций в свой первый европейский завод

Американский автопроизводитель Tesla намерен инвестировать в свой первый европейский завод, который будет построен в Берлине, 4,4 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает Bild am Sonntag.

На заводе будут выпускаться аккумуляторы и электромобили компании. Выпуск авто будет достигать 150 тысяч машин в год, сообщает издание. Изначально компания планирует нанять на завод 3 тысячи сотрудников, а со временем увеличить его штат до 7 тысяч человек.

О строительстве первого для Tesla завода в Европе Илон Маск объявил на прошлой неделе на церемонии награждения победителей ежегодного конкурса «Золотой руль», проводимого под эгидой газеты Bild am Sonntag и отраслевого издания Auto Bild.

Как сообщил тогда в своем Twitter господин Маск, берлинский завод будет выпускать аккумуляторы, электродвигатели и сами электромобили, начиная с Model Y, которая должна быть запущена в производство следующим летом. Кроме того, в Берлине будет создан проектно-конструкторский центр Tesla. Gigafactory 4 станет уже четвертым заводом Tesla в мире и вторым за пределами США. Gigafactory 1 работает в Неваде, Gigafactory 2 — в Буффало (штат Нью-Йорк), Gigafactory 3 — в Шанхае.

Tesla основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.