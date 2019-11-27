Россия установила квоту на временное проживание иностранцев на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об установлении на 2020 год квоты на выдачу иностранцам 60 270 разрешений на временное проживание на территории РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить на 2020 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 60 270 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации, согласно приложению", - говорится в распоряжении.

Больше всего разрешений получили Московская область (4 тыс.), Москва, Тульская область, Краснодарский край, Ростовская область, Саратовская область, Омская область (по 2 тыс.).