Ситуация на рынке недвижимости: на вторичном рынке квартиры подешевели

За май этого года цены на общем рынке недвижимости выросли на 3,38%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 5,03%.

За май этого года цены на общем рынке недвижимости выросли на 3,38%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 5,03%.

Об этом Report рассказал председатель Азербайджанского общества оценщиков, генеральный директор консалтинговой и оценочной компании MBA, эксперт по рынку недвижимости Нусрат Ибрагимов.

Эксперт указал на изменение цен по отдельным сегментам:

"За месяц на рынке земли цены выросли на 4,55 %, за год снизились на 8,45%".

Генеральный директор консалтинговой и оценочной компании MBA Нусрат Ибрагимов Генеральный директор консалтинговой и оценочной компании MBA

"На рынке вторичного жилья за месяц наблюдалось снижение на 0,94%, за год - на 2,59%, на рынке первичного жилья за месяц рост на 0,73%, за год снижение на 3,51%. Стоимость аренды жилья за месяц выросла на 3,58%, а за год снизилась на 3,12%. Цена продажи частных домов и дач за месяц снизилась на 4,63%, а за год выросла на 7,8%. Цены на аренду за месяц выросли на 10,06%, а за год - на 7,32%".

Н.Ибрагимов отметил рост цен и на коммерческие объекты:

"На рынке коммерческих объектов за месяц наблюдался рост цен на 2,83%, за год - на 12,1%, на рынке земли - на 4,55%, а за год снижение - на 8,45%. На рынке аренды объектов за месяц рост составил 10,17%, за год - 6,3%, на рынке строительных материалов за месяц - 6,99%, за год - 16,95%".

Эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Фарзалиев прокомментировал процессы, происходящие на рынке в последнее время:

"В прошлом году аренда и продажа частных домов и дач в Баку значительно ускорились. В начале этого года сложилась совсем иная ситуация. С конца мая этого года население стало стекаться из столицы в регионы. Спрос на аренду дачных домов в окрестностях Баку по сравнению с прошлым годом снизился на 50%. Поскольку ситуация в этой сфере зависит от приезжих из других стран. Например, летом азербайджанцы, проживающие в России, приезжали отдыхать на море.

Гости из Ирана, арабских стран также снимали дорогие дачи. Из-за закрытых границ этот поток полностью прекратился. Раньше местные жители также арендовали дачные домики, сейчас же большинство отправляются в регионы. В прошлом году в регионах наблюдался застой в сфере аренды жилья, продажа земли, деятельность кафе и ресторанов была приостановлена. Сейчас все возобновляется. В этих направлениях дела обстоят лучше, чем прежде. Потому что люди стали чаще посещать кафе и рестораны в регионах".

"Квартиры в новостройках, как правило, дорожают, и этот процесс продолжится". Эльнур Фарзалиев Эксперт по недвижимости

Эксперт прокомментировал причины роста цен на жилье:

"В настоящее время продажи идут и в других сегментах, но их темпы низкие. Обычно в летние месяцы продажи квартир в жилых зданиях ослабевают, а в конце августа вновь отмечается рост. Квартиры в новостройках, как правило, дорожают, и этот процесс продолжится, поскольку в последние годы наблюдается очень резкий рост цен на строительные материалы. А это, в свою очередь, приводит к повышению себестоимости строительства. Поэтому все компании вынуждены продавать квартиры по более высокой цене, чем раньше.

Есть и другие факторы, которые приводят к удорожанию. К примеру, малое количество земельных участков, пригодных для строительства, и высокие цены на землю. Сейчас ведется строительство зданий по пилотным проектам. Старые здания сносят и строят на их месте новые. При этом компания должна обеспечить всех жильцов сносимого здания жильем. Усложнение градостроительных условий не выгодно этим компаниям. Если раньше они могли купить участок и построить там высотное здание с квартирами большей квадратуры, то сейчас новые ограничения этого не позволяют. В результате компания вынуждена строить небольшие здания, и не может даже окупить вложенные затраты. Есть много компаний с денежными средствами и земельными участками, которые ждут, пока старые квартиры по низким ценам на рынке будут окончательно распроданы, чтобы начать строительство. Потому что при наличии дешевых квартир эти компании не могут продавать жилье по высокой цене".

E.Фарзалиев отметил, что квартиры в старых зданиях в центре города оцениваются в 3-4 тыс. манатов за квадратный метр:

"Цены в центре Баку, как в новых, так и в старых зданиях, совершенно разные. Квартиры в зданиях по проектам "сталинка", "ленинградка" стоят очень дорого. Стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в старом здании в центре города начинается от 70-85 тыс. манатов и до 140 тыс. манатов. Цена за квадратный метр в этих квартирах колеблется в пределах 3-4 тыс. манатов. За пределами города стоимость квадратного метра составляет от 1,5 тыс. до 2 тыс. манатов. В Сумгайыте и Хырдалане цена квартир в новостройках меняется от 700 манатов на периферии и 4-5 тыс. манатах за квадратный метр к центру".