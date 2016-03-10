​Швейцария заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере производства лекарств

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Известные швейцарские компании Novartis Pharma Services AG и Roche рассматривают возможности сотрудничества с Азербайджаном в сфере производства лекарств.

Как передает Report, об этом говорилось в ходе проходящего сегодня в Баку VII заседания Совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству Азербайджан-Швейцария.

Отметим, что также ведутся обсуждения в связи с возможным сотрудничеством в сфере производства медицинского оборудования.