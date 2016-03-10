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    ​Швейцария заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере производства лекарств

    Также ведутся обсуждения в связи с возможным сотрудничеством в сфере производства медицинского оборудования

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Известные швейцарские компании Novartis Pharma Services AG и Roche рассматривают возможности сотрудничества с Азербайджаном в сфере производства лекарств. 

    Как передает Report, об этом говорилось в ходе проходящего сегодня в Баку VII заседания Совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству Азербайджан-Швейцария.

    Отметим, что также ведутся обсуждения в связи с возможным сотрудничеством в сфере производства медицинского оборудования. 

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