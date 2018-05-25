Шахин Мустафаев: Созданы все условия для развития предпринимательства

© Report/ Firi Salim

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Сегодня в Азербайджане созданы все условия для развития предпринимательства".

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев на посвященной Дню предпринимателя конференции, организованной министерством и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

По его словам, для развития бизнеса в стране осуществляются экспортные миссии, поощряется предпринимательство.

"Предприниматели Азербайджана освобождены от проверок, создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. Агентство будет функционировать в качестве бренда Службы ASAN. В стране расчет количество субъектов предпринимательства. В Азербайджане создано свыше 90 тысяч предприятий. В первом квартале года ненефтяной сектор вырос на 2,9%, ненефтяная промышленность - на 9,9%", - сказал он.