Шахин Мустафаев: Саудовские компании вложили в Азербайджан около 400 млн. долларов инвестиций

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Эр-Рияде состоялось четвертое заседание межправительственной комиссии Саудовская Аравия-Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Arabnews, выступая на мероприятии, сопредседатель комиссии с саудовской стороны, руководитель Главного управления по инвестициям Саудовской Аравии (SAGİA) Абдуллатиф аль-Осман, заявил, что две страны продолжают развивать сотрудничество по ряду вопросов.

Аль-Осман отметил, что две стороны также согласились увеличить товарооборот: "Есть возможности для сотрудничества в области нефтехимической, сельскохозяйственной, туристической, и других сферах. Между Азербайджаном и Саудовской Аравией имеются исторические связи".

В свою очередь, министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что две страны сделали прогресс в вопросе устранения двойного налогообложения. Он отметил, что по сегодняшний день саудовские компании вложили в Азербайджан около 400 млн. долларов инвестиций.

Министр отметил, что две страны согласились проводить на регулярной основе бизнес-форумы.

В конце заседания стороны подписали протоколы встречи межправкомиссии.