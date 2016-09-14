SECO: В Азербайджане доля малых и средних предприятий в ВВП низкая

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Удельный вес малых и средних предприятий (МСП) в ВВП в большинстве стран составляет 50-60%. В Азербайджане это соотношение ниже.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель регионального директора Государственного секретариата по экономическому сотрудничеству Швейцарии (SECO) на Южном Кавказе Симона Хаберли.

Она рассказала об этом в своем выступлении на проходящем в Баку мероприятии на тему “Реформа обременения движимого имущества”: "В моей стране доля МСП в ВВП равна 60%. В этой сфере сосредоточено 70% работников".