Счетная палата: Почти 70% госнедвижимости Азербайджана остается без арендаторов

На 1 июля 2025 года в распоряжении Госслужбы по имуществу находилось 10 005 объектов нежилого фонда общей площадью 4,38 млн кв. м, однако большая часть из них не сдана в аренду.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета на 2026 год.

Согласно документу, в аренду передано лишь 2 962 объекта (29,6%) общей площадью 465,1 тыс. кв. м - это всего 10,6% от общей площади. Таким образом, около 70% государственного недвижимого имущества остается неиспользованным.

В Счетной палате отметили, что, несмотря на рост поступлений от аренды госимущества, в этой сфере сохраняются значительные неиспользованные возможности.

Доходы от аренды государственного имущества в 2026 году прогнозируются на уровне 40 млн манатов - это на 2,4 млн манатов (6,4%) больше, чем фактические показатели 2024 года, и на 6 млн манатов (17,6%) выше прогноза текущего года.

За восемь месяцев 2025 года поступления от этого источника составили 30,3 млн манатов, что превысило прогноз на 7,1 млн манатов (30,6%). Основная часть прироста пришлась на аренду земельных участков под приватизированными объектами - дополнительно 7 млн манатов (38,2 %); сдачу в аренду коммерческих помещений - 0,2 млн манатов (4,3 %).

Счетная палата подчеркивает, что при повышении эффективности управления имуществом, совершенствовании арендных механизмов и повышении прозрачности государство может существенно увеличить доходы от использования недвижимых активов.