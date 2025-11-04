Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Счетная палата: Почти 70% госнедвижимости Азербайджана остается без арендаторов

    Бизнес
    • 04 ноября, 2025
    • 11:25
    Счетная палата: Почти 70% госнедвижимости Азербайджана остается без арендаторов

    На 1 июля 2025 года в распоряжении Госслужбы по имуществу находилось 10 005 объектов нежилого фонда общей площадью 4,38 млн кв. м, однако большая часть из них не сдана в аренду.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета на 2026 год.

    Согласно документу, в аренду передано лишь 2 962 объекта (29,6%) общей площадью 465,1 тыс. кв. м - это всего 10,6% от общей площади. Таким образом, около 70% государственного недвижимого имущества остается неиспользованным.

    В Счетной палате отметили, что, несмотря на рост поступлений от аренды госимущества, в этой сфере сохраняются значительные неиспользованные возможности.

    Доходы от аренды государственного имущества в 2026 году прогнозируются на уровне 40 млн манатов - это на 2,4 млн манатов (6,4%) больше, чем фактические показатели 2024 года, и на 6 млн манатов (17,6%) выше прогноза текущего года.

    За восемь месяцев 2025 года поступления от этого источника составили 30,3 млн манатов, что превысило прогноз на 7,1 млн манатов (30,6%). Основная часть прироста пришлась на аренду земельных участков под приватизированными объектами - дополнительно 7 млн манатов (38,2 %); сдачу в аренду коммерческих помещений - 0,2 млн манатов (4,3 %).

    Счетная палата подчеркивает, что при повышении эффективности управления имуществом, совершенствовании арендных механизмов и повышении прозрачности государство может существенно увеличить доходы от использования недвижимых активов.

    Azərbaycanda dövlətə məxsus daşınmaz əmlakların 70 %-i icarəyə verilməyib

