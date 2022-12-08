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Сара Майкл: Необходимо уделять особое внимание развитию частного сектора в Азербайджане

Сара Майкл: Необходимо уделять особое внимание развитию частного сектора в Азербайджане Для достижения целей развития экономики Азербайджану необходимо уделять особое внимание развитию частного сектора.
Бизнес
8 декабря 2022 г. 16:08
Сара Майкл: Необходимо уделять особое внимание развитию частного сектора в Азербайджане

Для достижения целей развития экономики Азербайджану необходимо уделять особое внимание развитию частного сектора.

Как передает Report, об этом заявила глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл.

Она отметила, что с момента обретения независимости экономика Азербайджана активно развивалась, в частности вырос ВВП, резко уменьшился уровень бедности.

При этом, изначально экономика страны опиралась на добычу нефти и газа, однако в последние годы одним из приоритетов стало развитие ненефтяного сектора.

По словам Сары Майкл, экономика страны будет развиваться еще активнее с учетом пяти основных целей страны.

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