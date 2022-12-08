Сара Майкл: Необходимо уделять особое внимание развитию частного сектора в Азербайджане

Для достижения целей развития экономики Азербайджану необходимо уделять особое внимание развитию частного сектора.
Как передает Report, об этом заявила глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл.
Она отметила, что с момента обретения независимости экономика Азербайджана активно развивалась, в частности вырос ВВП, резко уменьшился уровень бедности.
При этом, изначально экономика страны опиралась на добычу нефти и газа, однако в последние годы одним из приоритетов стало развитие ненефтяного сектора.
По словам Сары Майкл, экономика страны будет развиваться еще активнее с учетом пяти основных целей страны.