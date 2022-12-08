Сара Майкл: Необходимо уделять особое внимание развитию частного сектора в Азербайджане

Для достижения целей развития экономики Азербайджану необходимо уделять особое внимание развитию частного сектора.

Для достижения целей развития экономики Азербайджану необходимо уделять особое внимание развитию частного сектора.

Как передает Report, об этом заявила глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл.

Она отметила, что с момента обретения независимости экономика Азербайджана активно развивалась, в частности вырос ВВП, резко уменьшился уровень бедности.

При этом, изначально экономика страны опиралась на добычу нефти и газа, однако в последние годы одним из приоритетов стало развитие ненефтяного сектора.

По словам Сары Майкл, экономика страны будет развиваться еще активнее с учетом пяти основных целей страны.