    Самир Мамедов назначен CEO "Birmarket"

    Бизнес
    • 26 января, 2026
    • 11:18
    Самир Мамедов назначен CEO Birmarket

    В руководстве ведущей электронной торговой платформы Азербайджана "Birmarket" произошли изменения.

    На должность главного исполнительного директора (CEO) компании назначен Самир Мамедов.

    Он приступил к исполнению своих обязанностей с 5 января. Ранее эту должность занимал Рауф Гуламалиев, который продолжит сотрудничество с "PASHA Group" в качестве советника.

    Ранее Самир Мамедов занимал должность главного исполнительного директора (CEO) финтех-стартапа "PashaPay", занимавшегося развитием первой в Азербайджане крупномасштабной электронной платёжной системы.

    Отметим, что "Birmarket" является одним из ведущих брендов экосистемы Bir – первой полностью интегрированной цифровой экосистемы на Кавказе, как мультикатегорийный маркетплейс, предлагает своим клиентам широкий ассортимент товаров для удовлетворения повседневных потребностей. Платформа объединяет товары из различных категорий в одном месте, обеспечивая удобный и доступный процесс покупок. Являясь частью экосистемы Bir, как клиенты, так и партнёры могут пользоваться интегрированными платёжными решениями, возможностями кредитования и рассрочки, программой "Bir Bonus", а также другими преимуществами экосистемы.

    Birmarket Самир Мамедов
