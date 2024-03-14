Замминистра: COP29 - одно из самых престижных и ответственных мероприятий в истории Азербайджана

Такое престижное мероприятие, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), является одним из самых престижных и ответственных в истории Азербайджана.

Такое престижное мероприятие, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), является одним из самых престижных и ответственных в истории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на форуме в Баку на тему "Влияние перехода к зеленой экономике на поведение потребителей и потребительский рынок: вызовы и перспективы".

Он отметил, что выбор Азербайджана в качестве места проведения этого мероприятия является очередным показателем высокого доверия к нашей стране, а также результатом успешного сотрудничества с международными организациями.

"Организация в Азербайджане международной платформы, на которой обсуждаются самые актуальные проблемы человечества, подтверждает позицию нашей страны как ответственного партнера в решении глобальных проблем. Тесное согласование целей нашей страны в борьбе с изменением климата с глобальными вызовами уже создало для нас определенный опыт", - сказал С. Мамедов.