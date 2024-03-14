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Замминистра: COP29 - одно из самых престижных и ответственных мероприятий в истории Азербайджана

Замминистра: COP29 - одно из самых престижных и ответственных мероприятий в истории Азербайджана Такое престижное мероприятие, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), является одним из самых престижных и ответственных в истории Азербайджана.
Бизнес
14 марта 2024 г. 11:10
Замминистра: COP29 - одно из самых престижных и ответственных мероприятий в истории Азербайджана

Такое престижное мероприятие, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), является одним из самых престижных и ответственных в истории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на форуме в Баку на тему "Влияние перехода к зеленой экономике на поведение потребителей и потребительский рынок: вызовы и перспективы".

Он отметил, что выбор Азербайджана в качестве места проведения этого мероприятия является очередным показателем высокого доверия к нашей стране, а также результатом успешного сотрудничества с международными организациями.

"Организация в Азербайджане международной платформы, на которой обсуждаются самые актуальные проблемы человечества, подтверждает позицию нашей страны как ответственного партнера в решении глобальных проблем. Тесное согласование целей нашей страны в борьбе с изменением климата с глобальными вызовами уже создало для нас определенный опыт", - сказал С. Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Sahib Məmmədov: "COP29 tariximizin ən mötəbər və məsuliyyətli tədbirlərindən biridir"

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