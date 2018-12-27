Сафар Мехтиев: На имена умерших присылаются дорогие телефоны из-за рубежа

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/489936cfcbc2f125f1e9bec762f95e6a/92a1989a-385b-4187-b608-5c1b141f3d36_292.jpg

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "На имена умерших присылаются из-за рубежа дорогие телефоны стоимостью более 1000 долларов".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев на встрече с главными редакторами ведущих СМИ страны.

По его словам, по этим фактам ведется расследование, возбуждены уголовные дела: "Сегодня наша проблема в том, что из-за одних страдают другие. В обществе есть лица, которые злоупотребляют предусмотренными в законодательстве льготами. Это риск для нас".

Мехтиев также сказал, что компания Camex, занимающаяся импортом товаров в страну, привлечена к уголовной ответственности, в отношении четырех таможенников возбуждены уголовные дела: "Международные компании также играют в игры. Электронная коммерция - это цивилизованная торговля, и именно так ее надо вести. Это не означает, что следует уклоняться от уплаты пошлин. Это и есть наша проблема. В целях предотвращения этого, все услуги сосредоточены в аэропорту. Если раньше собирали налог в 1-2 тысячи манатов, сегодня это 20-30 тысяч манатов в день. Таким образом, мы увеличили сбор налогов в 30 раз".

По словам председателя ГТК, на рынок Азербайджана все еще ввозятся контрабандные товары: "Это теневая экономика. Сегодня магазины по продаже мобильных телефонов пишут благодарственные письма комитету. Потому что ввоз контрафактных товаров посредством электронной торговли и почтой предотвращен. Если есть закон, ему надо следовать. Каждый может купить товар на 1 000 долларов. Если вы покупаете товар на 1 001 доллар, вам придется заплатить налоги".